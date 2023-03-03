Слипенко заявил, что не видит соперниц для Валентины Шевченко

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка Валентины Шевченко с мексиканкой Алексой Грассо.

«Пока я не вижу соперницы для Валентины Шевченко. Она стопроцентно должна пройти Грассо. Главное избежать недооценки соперницы, потому что мексиканка — молодая, голодная, ей нечего терять и она идет за титулом. Валентине нужно грамотно работать в этом направлении, а по навыкам она превосходит всех в своем дивизионе», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Шевченко проведет свою очередную защиту титула в наилегчайшем весе 5 марта в со-главном событии турнира UFC 285 в Лас-Вегасе против идущей на серии из четырех побед мексиканки Алексы Грассо.