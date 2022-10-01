СМИ: на 80-м году жизни умер японский рестлер и политик Антонио Иноки

Одним из самых знаменитых его был поединок 1976 года против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. Он также участвовал в поединке против Рика Флэра в ходе двухдневного шоу, организованного в северокорейском Пхеньяне. После чего стал депутатом японского парламента.