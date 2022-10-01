Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:21

СМИ: на 80-м году жизни умер японский рестлер и политик Антонио Иноки

Виктория Кравченко

Известный японский рестлер и боец смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки умер на 80-м году жизни, сообщило агентство Kyodo.

Причина смерти — не сообщается. В 2020 году сам Иноки заявлял, что у него диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы.

Одним из самых знаменитых его был поединок 1976 года против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. Он также участвовал в поединке против Рика Флэра в ходе двухдневного шоу, организованного в северокорейском Пхеньяне. После чего стал депутатом японского парламента.

1
0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шлеменко проведет следующий бой до декабря — до поединка с Исмаиловым

Шлеменко допускает, что подерется с Исмаиловым по правилам бокса