Соннен: «Пимблетт показал потенциал будущего чемпиона»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен неожиданно заявил, что Пэдди Пимблетт (20-3) имеет все, чтобы стать новым чемпионом UFC.

«Гордон вышел драться, и Пэдди не ожидал, что столкнется с проблемами. Но он справился. Я увидел в нем потенциал будущего чемпиона мира. Я видел, как он справляется с неприятностями. Его пытались повалить, утомить, он пропустил в подбородок, но это его не остановило», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.