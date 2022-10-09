Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что на UFC 280 мы впервые увидим громкое противостояние двух стилей — самбо и джиу-джитсу.

«Это будет противостояние самбо и джиу-джитсу, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Сторона самбо является фаворитом 3 к 1, поэтому она не распыляется раньше времени, а сторона джиу-джитсу не уверена, сработает ли техника ее парня. У нас есть две напуганные стороны. Мы увидим противостояние джиу-джитсу и самбо, точка. Мы не видели такого противостояния раньше. Мы заранее знаем, что оба парня готовятся провести бой на земле».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.