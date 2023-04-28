КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:21

Соннен рассказал, почему нужно отменить бой Уиттакера с дю Плесси

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что матчмейкеры UFC должны были дать южноафриканцу Дрикусу дю Плесси (19-2) титульный шанс, потому что у него есть вражда с чемпионом Исраэлем Адесаньей (24-2).

«Мы не должны были делать бой дю Плесси-Уиттакер. Мы должны были сделать бой дю Плесси-Адесанья. Иззи говорит: «Я не собираюсь ни с кем драться, пока не побьюсь с ним». Иззи не волнует, победит дю Плесси Уиттакера или нет. На самом деле, Иззи предсказывает, что Уиттакер победит дю Плесси, но Иззи это не волнует. Он намерен провести следующий бой против дю Плесси», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Дю Плесси идет на серии из семи побед. В прошлом бою он одолел Дерека Брансона (23-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Чейл Соннен
UFC
0
Читайте также
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генри Сехудо: «UFC наняли меня как киллера, чтобы я убрал Стерлинга»

Белал Мухаммад: «Даже хейтеры писали мне: «Я тебя ненавижу, но ты заслужил титульный бой»