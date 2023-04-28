Соннен рассказал, почему нужно отменить бой Уиттакера с дю Плесси

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что матчмейкеры UFC должны были дать южноафриканцу Дрикусу дю Плесси (19-2) титульный шанс, потому что у него есть вражда с чемпионом Исраэлем Адесаньей (24-2).

«Мы не должны были делать бой дю Плесси-Уиттакер. Мы должны были сделать бой дю Плесси-Адесанья. Иззи говорит: «Я не собираюсь ни с кем драться, пока не побьюсь с ним». Иззи не волнует, победит дю Плесси Уиттакера или нет. На самом деле, Иззи предсказывает, что Уиттакер победит дю Плесси, но Иззи это не волнует. Он намерен провести следующий бой против дю Плесси», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Дю Плесси идет на серии из семи побед. В прошлом бою он одолел Дерека Брансона (23-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.