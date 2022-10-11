Соннен рассказал, в каком случае Оливейра точно проиграет Махачеву

Бывший боец UFC, ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен рассказал, в каком случае Чарльз Оливейра точно уступит россиянину Исламу Махачеву в бою за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

«Мне действительно интересно узнать, какую стратегию применит Оливейра, когда он окажется в партере... Если он делал упор на партер с целью выйти на кимуру или треугольник, он не выиграет этот бой... Я знаю, что Чарльз сам сказал: «Я начну этот бой на спине». Для него это плохая идея. Оказаться в такой позиции — ужаснейшая идея, потому что каждую секунду, что ты там находишься, ты проигрываешь», — сказал Соннен в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.