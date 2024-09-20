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Сегодня, 21:13

Асбаров — о поединке с Бордманом: «Соскучился по боям. У меня чешутся кулаки»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер и кулачник Сослан Асбаров высказался о предстоящем противостоянии с британцем Робертом Бордманом.

«Я настолько соскучился по боям, что у меня чешутся кулаки. Они хрустят от того, что я ими давно никого не бил. Тут такое предложение от Ural FC провести бой с хорошим оппонентом, который идет без поражений. Меня это еще больше завело. Мы покажем в Перми классный бой по правилам Ural FC — мы будем драться в стойке в кентусах. Для меня это обычная история. Бордману не то чтобы надо опасаться, он должен бояться», — сказал Асбаров на пресс-конференции, посвященной турниру Ural FC 8.

Асбаров и Бордман сразятся в турнире Ural FC 8, который пройдет 16 октября в Перми.

На счету Асбарова в профессиональном боксе 4 победы и 0 поражений, у Бордмана — 6 побед и 0 поражений.

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