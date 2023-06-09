Состоялась дуэль взглядов участников турнира UFC 289

Состоялась дуэль взглядов между участниками турнира UFC 289. В главном поединке выступит бразильская чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес.

Она проведет защиту пояса в легчайшем весе с пятым номером рейтинга Ирен Алданой (14-6), которая идет на серии из двух побед. Поединок состоится 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

В соглавном поединке бразилец Чарльз Оливейра и американец Бенил Дариуш оспорят звание главного претендента на пояс чемпиона UFC в легком весе, которым владеет россиянин Ислам Махачев.

Турнир пройдет в ночь на 11 июня. Начало основного карда в 05.00 мск.