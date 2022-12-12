Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 декабря, 12:35

Союз ММА наградил лучших спортсменов года

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Союз ММА России объявил лучших бойцов 2022 года в России.

В номинации «Спортсмены года» победили Шамсутдин Махмудов и Бектур Женишбек Уулу. Лучшей спортсменкой года стала Ольга Лагодная.

Спортсмены года:

Шамсутдин Махмудов

Бектур Женишбек Уулу

Лучшая спортсменка года:

Ольга Лагодная

Тренеры года:

Шамиль Алибатыров

Рустам Катран

Георгий Емельянов

Судья года:

Ахмед Байсултанов

Проект года:

«Файтер. Бои по правилам» Оренбург

Лучшая федерация по женскому спорту:

Федерация ММА Пермского края

Лучшая федерация:

Новосибирская федерация смешанного боевого единоборства (ММА)

ММА
0
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шара Буллет вырубил соперника за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC

Джон Маккарти рассказал, почему судьи могли отдали победу Пимблетту