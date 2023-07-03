Союз ММА России исключил Амурскую федерацию ММА после смерти подростка

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Союз смешанных единоборств (ММА) России принял решение исключить из своего состава Амурскую федерацию ММА после смерти подростка на соревнованиях.
«Президиум принял решение исключить Амурскую федерацию ММА в связи с нарушением правил вида спорта при проведении соревнований, повлекшим смерть спортсмена», — приводит текст заявления Союза ММА России ТАСС.
На прошедшем 4 июня соревновании 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.