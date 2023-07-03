Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:46

Союз ММА России исключил Амурскую федерацию ММА после смерти подростка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Союз смешанных единоборств (ММА) России принял решение исключить из своего состава Амурскую федерацию ММА после смерти подростка на соревнованиях.

«Президиум принял решение исключить Амурскую федерацию ММА в связи с нарушением правил вида спорта при проведении соревнований, повлекшим смерть спортсмена», — приводит текст заявления Союза ММА России ТАСС.

На прошедшем 4 июня соревновании 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.

Источник: https://tass.ru/sport/18178939
ММА
1
0
Читайте также
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев призвал не сравнивать ACA и Hardcore