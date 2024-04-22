Союз ММА России обратится в Минспорт по факту массовой драки на турнире Hardcore

Союз ММА России обратится в Министерство спорта страны по факту массовой драки, которая произошла на турнире Hardcore в Москве.

«Мы обратимся в Минспорт по факту данной ситуации», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Турнир прошел 19 апреля в Москве. Главным событием стал бой Аркадия Осипяна и Али Хейбати. После их поединка в зале началась массовая драка. Хейбати также ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов.

Ранее руководство организации Hardcore сообщило, что дисквалифицирует всех участников массовой драки.