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Сегодня, 13:40

Союз ММА России попросил Минспорт пересмотреть решение о приостановке аккредитации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участники конференции Союза смешанных единоборств (ММА) России попросили Министерство спорта РФ пересмотреть решение о приостановке аккредитации организации.

«В рамках конференции был проведен всероссийский семинар по проблемам безопасности и духовно-нравственного воспитания в ММА, в ближайшее время запланировано повышение квалификации тренерского штаба и проведение очередной аттестации судейского корпуса. Союзом ММА России разрабатываются иные меры по повышению безопасности при проведении муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований. Лишение аккредитации сделало невозможным проведение ряда соревнований международного, всероссийского и федерального уровня, на которых было запланировано в том числе присвоение очередных спортивных званий спортсменам, которые честно и самоотверженно шли к этому моменту. Все делегаты конференции, представители региональных федераций просят пересмотреть решения комиссии до истечения трехмесячного срока аккредитации и надеются, что Союз ММА России будет восстановлен в правах и сможет, как и раньше, выполнять обязанности по развитию вида спорта в Российской Федерации, следовать разработанной Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года», — приводит текст письма в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина ТАСС.

На прошедшем 4 июня соревновании 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.

Источник: https://tass.ru/sport/18147405
ММА
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