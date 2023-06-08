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Сегодня, 19:33

Союз ММА России провел внутреннее расследование о гибели 16-летнего бойца на турнире в Белогорске

Виталий Косик
Корреспондент
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Союз ММА России провел внутреннее расследование смерти 16-летнего участника турнира по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область).

«За время моего пребывания мы провели совещание в Министерстве спорта Амурской области, передали семье Богдана соболезнования от Ф. В. Емельяненко, поддержали родных и близких», — заявил первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев.

По итогам внутреннего расследования, на данный момент рассматривается:

— Отстранение от занимаемой должности руководителя Амурской Федерации
— Проведение в Амурской области судейского и тренерского семинара

Все вопросы более подробно будут обсуждаться на экстренном заседании президиума 25 июня.

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Источник: Союз ММА России
ММА
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