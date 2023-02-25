Спарринг-партнер Джонса: «Джон не хотел выходить на бои с Рейесом и Сантосом, а сейчас у него настрой классный»

Спарринг-партнер Джона Джонса по боксу Леонид Грачев в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением, почему Джонс провел такие невыразительные поединки против Тьяго Сантоса и Доминика Рейеса.

— Вот эти три года, что он не дрался, вы были на связи часто? Как активно он тренировался?

— Он за эти три года, можно сказать, не отдыхал. Мы часто у него в гараже тренировались, даже когда он разошелся с Jackson Wink, он продолжал свои тренировки. Много качался, привозил разных лифтеров, которые ему помогали, составляли программы. И со своими ударниками и борцами тоже работал. У него дома в гараже целый зал, маты, груши, снаряды, экипировка на лифтинг. Все есть. Сейчас он занимается в старом зале Jackson Wink, который давно скупила другая компания, он там проводит вечерние тренировки. Он привез Уолта Харриса, Йоргана де Кастро, других тяжеловесов, некоторые местные подтянулись. У него такая команда, серьезная.

Я с ним тренируюсь 2-3 раза в неделю, я тоже потихонечку готовлюсь к своему бою, поэтому много времени провожу в боксерском зале. Но, например, когда он готовился к Густафссону... я все секреты не буду выдавать, но он тренировался 6 дней в неделю, от двух до четырех раз. Думаю, и сейчас такая пахота идет. Когда мы работаем с ним, он просить меня делать то, что делает Ган. Держать на дистанции, входить, пробивать. Я говорю ему: «Если Ган придет к тебе с таким пистолетом, то отвечай так. Если зайдет тут, то делай так». Иногда дриллинг делаем, а когда спарринг, я стараюсь подстраиваться под Гана. Мне нравятся такие бойцы, как Ган. Спортивный, и на ногах танцует, умеет передвигаться, понимает обходы, хорошая техника есть. И время от времени он показывает силу, с Туйвасой жестко пробивал, сначала обыгрывал снаружи, а потом закрывал дистанцию и добивал. Мне такие пацаны нравятся.

— Как думаешь, почему Джон так слабо подрался с Рейесом и Сантосом?

— Когда он дрался с ними, я не входил в его состав партнеров. Почему, я не знаю, я думаю, для Рейеса бы классно подошел. Но из того, что мне говорили, психологический настрой у него был не тот, и просто не хотел он на эти бои выходить даже. Но вот, что я скажу сейчас. Сейчас у него настрой классный, ему интересно тренироваться, интересно узнавать новое, энергия в комнате классная. Сейчас он правильно подготовится.

4 марта Джонс подерется с Ганом за вакантный пояс в тяжелом весе на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.