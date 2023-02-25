Спарринг-партнер Джонса: «Джон опасался Нганну так же, как он опасался Рамбла в 2014 году»

Спарринг-партнер Джона Джонса по боксу Леонид Грачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, что в личной беседе Джонс говорил ему о Франсисе Нганну.

— Что вообще Джон в личном разговоре говорил о Нганну, чувствовался если не страх, то опасение?

— Я думаю, хоть и не говорил, но страх... может, не страх, но понятие было, что один вот такой удар и проснешься уже на канвасе. Я помню, что он мне давным-давно говорил, когда у него должен был быть бой с Рамблом Джонсоном... он тоже много нервничал, потому что тогда Рамбл просто всех вырубал намертво. И Джон волновался так же насчет Нганну

— То есть с Ганом ему психологически легче?

— Я думаю, да. Полегче ему по ночам спать.

4 марта Джонс подерется с Ганом за вакантный пояс в тяжелом весе на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.