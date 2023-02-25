Спарринг-партнер Джонса: «Только у одного человека видел такие же длинные руки, как у Джона»

Спарринг-партнер Джона Джонса по боксу Леонид Грачев в интервью «Спорт-Экспресс» поделился впечатлениями от работы против 215-сантиметрового размаха рук бывшего чемпиона UFC.

— В боксе самый главный панч — это джеб. Когда мы готовились к Густафссону... У меня руки длинные, но у Джона они прсто нереально длинные. И когда я обыгрывал его джебом, я говорил: «Джон, тут что-то не так. Вот выстави руку», он выставлял, и было видно, насколько его рука длиннее моей. «Почему ты проигрываешь? Надо чувствовать дистанцию, у тебя длинные руки, длинные ноги, используй их так, как Бог дал». И мы часто, когда в паре стоим, я работаю своим джебом, стараюсь обыграть его скоростью, разными боксерскими нюансами, а он работает на длину, и свои трюки включает. Он по боксу сильно вырос за последние 3-4 года.

В первом бою с Густафссоном ему было неудобно работать с длинным соперником, который знает, как использовать свою длину. И он пропускал удары, длинные эти апперкоты. А во втором бою я увидел, что когда Густафссон начинал работать джебом, Джонс стоял на нужной дистанции, и — тух — ногой его касался. Я сразу понял, что таких проблем не будет.

— Ты когда-нибудь в жизни еще видел человека ростом 193 см, у которого такие же гигантские руки, как у Джонса, 215 см?

— Одного (смеется). Я в Вегасе спарринговался с боксером по имени Эфе Аджагба, он из Нигерии. И у него тоже руки... у меня рич 81 дюйм (205 см), а у него 86 (на самом деле, 85 — 216 см).

Джонсу принадлежит самый большой размах рук в текущем ростере UFC. 4 марта Джонс подерется с Ганом за вакантный пояс в тяжелом весе на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.