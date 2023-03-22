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Сегодня, 15:45

Спарринг-партнер Физиева: «В лоукиках Гэтжи нет ничего особенного»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Джастин Гэтжи.
Фото Reuters
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Боец ONE FC, чемпион мира по муай-тай и спарринг-партнер Рафаэля Физиева Илья Фрейманов в интервью «СЭ» поделился мнением о лоукиках Джастина Гэтжи.

— Как вам, кстати, лоукики Гэтжи? Было много разговоров о них, многих ребят он ломал ими

— Да, честно говоря, ничего особенного. Конечно, если поставить ногу под любого бойца, даже под того, кто всего пару месяцев позанимался и научился бить — будет плохо. Они у него низкие, да, он их прячет, но в целом ничего страшного. Если ты готов к ним, ты таких, как Гэтжи видел очень много. Пару раз он их Рафе ударил, один попал под опорную, по ахиллу, и второй попал. И все, Рафа подстроился под них и перестал пропускать. То, что свои лоукики перестал бить — вот это плохо. У Гэтжи хороший лоукик, если не защищаться. Для таких, как Порье, который не умеет защищаться от ног, от лоукиков, принимает в себя их — для него лоукики Гэтжи будут опасны. Для Оливейры будут опасны. По Чендлеру будет посложнее попасть, потому что он ниже и поплотнее. А Рафе он довел только два раза их, не сказал бы, что его лоукики опасны для бойца, который умеет защищаться.

19 марта Гэтжи победил Физиева решением большинства на UFC 286 в Лондоне.

Илья Фрейманов. «Рафа газовал на все бабки, а Гэтжи испугался и отбегал в пятнашки с джебом». Разбираем бой с другом Физиева

Джастин Гейджи
UFC
ММА
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