Спарринг-партнер Физиева раскритиковал судей после UFC 286

Илья Фрейманов, спарринг-партнер Рафаэля Физиева раскритиковал работу судей в поединке против Джастина Гейджи на UFC 286.

Фрейманов возмущен тем, что один из судей насчитал победу американца 10-8 в третьем раунде.

«Охренеть, ну это #####! Не знаю, не хочу говорить, что Рафу слили, но что есть, то есть. Первые два раунда Рафаэль выиграл — это 100 процентов. По-моему мнению, он был лучше и опаснее. Много моментов, когда было видно, что Джастину неудобно, все шло под диктовку Рафы. Единственное — понатыкался на джебы, потому что сам и шел вперед. Не сказал бы, что был нанесен большой ущерб — так казалось из-за сечки», — цитирует Фрейманова «РБ Спорт».

Гейджи победил Физиева решением большинства судей.