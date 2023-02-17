Спивак: «Павлович физически сильнее Нганну. Он может стать чемпионом UFC»

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает, что россиянин Сергей Павлович физически сильнее экс-чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. В прошлом 28-летний Спивак тренировался с обоими бойцами.

«Оба очень сильные физически, крепкие, обладают нокаутирующей мощью. Серега молодой, и у него сейчас время, чтобы показать. У него есть все предпосылки, чтобы стать чемпионом UFC в тяжелом весе в ближайшее время», — сказал Спивак в интервью «СЭ».

«Кто физически сильнее? Борцы всегда сильнее ударников. А так Серега — борец, занимался классической борьбой. Мне кажется, Серега посильнее будет. Серега — большой, сильный, крепкий парень».

В настоящее время Павлович занимает 3-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, а Спивак — 7-ю.