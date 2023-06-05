Спортивный юрист прокомментировала смерть 16-летнего спортсмена в турнире по ММА

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович прокомментировала смерть 16-летнего спортсмена в турнире по ММА в Белогорске (Амурская область).

«Конечно, организаторы несут ответственность за безопасность зрителей и участников на соревнованиях, поэтому должно быть возбуждено уголовное дело. Согласно УК, ответственность наступает как по нормативным документам Министерства спорта РФ, так и по федеральному закону о физической культуре и спорту, так как на соревнованиях должна быть обеспечена безопасность, тем более если это касается несовершеннолетних. Нужно рассмотреть, в чьей ответственности было предоставление шлема участникам соревнований согласно положению. Несут ли за это ответственность организаторы, тренер или родители спортсмена. Уголовное дело в любом случае будет открыто, а кто понесет ответственность, зависит от специфики и условий соревнований и от того, кто должен был обеспечить спортсменов защитными шлемами», — приводит слова Анцелиович MMA.Metaratings.ru.

Инцидент произошел 4 июня в Белогорске (Амурская область). В тот день проходил Открытый кубок по смешанным единоборствам, в котором принял участие 16-летний Богдан Пушкарев. Подросток вышел на поединок без шлема, что является явным нарушением стандарта проведения любительских поединков. Во время боя Пушкарев пропустил удар ногой в голову, после которого не смог встать и был доставлен в реанимацию, где позднее скончался.