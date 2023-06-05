Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:38

Спортивный юрист прокомментировала смерть 16-летнего спортсмена в турнире по ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович прокомментировала смерть 16-летнего спортсмена в турнире по ММА в Белогорске (Амурская область).

«Конечно, организаторы несут ответственность за безопасность зрителей и участников на соревнованиях, поэтому должно быть возбуждено уголовное дело. Согласно УК, ответственность наступает как по нормативным документам Министерства спорта РФ, так и по федеральному закону о физической культуре и спорту, так как на соревнованиях должна быть обеспечена безопасность, тем более если это касается несовершеннолетних. Нужно рассмотреть, в чьей ответственности было предоставление шлема участникам соревнований согласно положению. Несут ли за это ответственность организаторы, тренер или родители спортсмена. Уголовное дело в любом случае будет открыто, а кто понесет ответственность, зависит от специфики и условий соревнований и от того, кто должен был обеспечить спортсменов защитными шлемами», — приводит слова Анцелиович MMA.Metaratings.ru.

Инцидент произошел 4 июня в Белогорске (Амурская область). В тот день проходил Открытый кубок по смешанным единоборствам, в котором принял участие 16-летний Богдан Пушкарев. Подросток вышел на поединок без шлема, что является явным нарушением стандарта проведения любительских поединков. Во время боя Пушкарев пропустил удар ногой в голову, после которого не смог встать и был доставлен в реанимацию, где позднее скончался.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/yurist-anceliovich-o-gibeli-16-letnego-boica-mma-te-kto-dolzhen-obespechit-sportsmenov-shlemami-ponesut-ugolovnuyu-otvetstvennost-256510/
ММА
0
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Глотов: «Спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в сертифицированных Союзом ММА шлемах»

Мамиашвили прокомментировал смерть 16-летнего бойца ММА в турнире в Белогорске