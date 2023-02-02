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Сегодня, 17:10

Стал известен рацион питания Федора Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор по маркетингу Союза ММА России Александр Языков рассказал о рационе Федора Емельяненко.

«Федору искали диетолога, нашли известного спортсмена, бодибилдера. Он разбирал его дневник питания: «Федор, напиши, что ты ешь». И он: пельмени, борщ. Абсолютно обычная человеческая еда. Он говорит: «А где белок? Как БЖУ считаешь, где витамины какие-то»? Федор отвечал: «Зачем? Мне это не нужно. Вот мед с орехами — нормальная тема. Недавно Емельяненко пошел по современным тенденциям. Он употребляет аминокислоты, тот же самый протеиновый изолят. Понятное дело, что в таком возрасте нужно какие-то такие препараты употреблять», — приводит слова Языкова KP.RU.

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
ММА
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