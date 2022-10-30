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Сегодня, 08:45

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 213

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 213. Бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получил 28-летний американец Трейжан Гор (4-2), который победил техническим сабмишном Джоша Фремда (9-4) во втором раунде.

Также бонуса за «Выступление вечера» удостоились грузин Роман Долидзе (11-1), нокаутировавший Фила Хоуса (12-4) в первом раунде, и Стив Гарсия (13-5), отправивший 23-летнего проспекта Чейза Хупера (11-3) в технический нокаут в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» получили бойцы, открывающие турнир — Кристиан Родригес (8-1) и Джош Уимс (11-3). Родригес победил сабмишном в первом раунде.

UFC
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