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Сегодня, 11:41

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 41

Давид Хачатрян

Несмотря на то, что Содик Юсуфф (13-2) одержал победу над Доном Шайнисом (12-4) всего за 30 секунд, все бонусы достались бойцам, выступавшим в предварительном карде турнира. Бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Хоаким Силва (12-3), Брэндан Аллен (20-5), Челси Чэндлер (5-1) и Гуидо Каннетти (10-6).

Бонус за «Бой вечера» достался Даниэлу Сантосу (9-2) и Джону Кастанеде (19-6). Оба бойца закатили зрелищный поединок, каждый из которых в определенный отрезок поединка был близок к досрочной победе. Бой закончился победой Сантоса нокаутом
во втором раунде.

Турнир UFC on ESPN 41 состоялся в Лас-Вегасе 1 октября.

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