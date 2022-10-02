Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 41

Несмотря на то, что Содик Юсуфф (13-2) одержал победу над Доном Шайнисом (12-4) всего за 30 секунд, все бонусы достались бойцам, выступавшим в предварительном карде турнира. Бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Хоаким Силва (12-3), Брэндан Аллен (20-5), Челси Чэндлер (5-1) и Гуидо Каннетти (10-6).

Бонус за «Бой вечера» достался Даниэлу Сантосу (9-2) и Джону Кастанеде (19-6). Оба бойца закатили зрелищный поединок, каждый из которых в определенный отрезок поединка был близок к досрочной победе. Бой закончился победой Сантоса нокаутом

во втором раунде.

Турнир UFC on ESPN 41 состоялся в Лас-Вегасе 1 октября.