UFC Fight Night 217: Нурмагомедов и Копылов победили и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 217, в главном бою которого Шон Стрикленд (26-5) победил Нассурдина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира. Полутяжелый вес: Шон Стрикленд (США) победил Нассурдина Имавова (Франция) — Единогласное решение судей. Полулегкий вес: Дэн Иге (США) победил Деймона Джексона (США) — КО, 2-й раунд. Средний вес: Роман Копылов (Россия) победил Пунахеле Сориано (США) — ТКО, 2-й раунд. Легчайший вес: Ракель Пеннингтон (США) победила Кэтлин Виейру (Бразилия) — Раздельное решение судей. Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) победил Раони Барселоса (Бразилия) — КО, 1-й раунд. Легчайший вес: Джавид Башарат (Англия) победил Матеуса Мендонсу (Бразилия) — Единогласное решение судей. Средний вес: Абдул Разак Альхассан (США) победил Клаудио Рибейро (Бразилия) — КО, 2-й раунд. Легкий вес: Матеуш Ребецки (Польша) победил Ника Фьора (США) — Единогласное решение судей. Наилегчайший вес: Аллан Насцименто (Бразилия) победил Карлоса Эрнандеса (США) — Сабмишн, 1-й раунд. Полулегкий вес: Дэн Аргета (США) победил Ника Агирра (США) — Единогласное решение судей. Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (США) победил Джимми Флика (США) — ТКО, 1-й раунд.