Стали известны результаты взвешивания накануне турнира Ural FC 7

Состоялась официальная процедура взвешивания накануне турнира Ural FC 7. Шоу пройдет 23 мая в Тольятти.

В главном бою вечера по правилам ММА встретятся россиянин Владислав Ковалев и Дуглас Рибейро из Бразилии. Вес обоих спортсменов составил 84,4 кг.

В соглавном поединке турнира Яков Букин подерется с Тимуром Никулиным. По итогам процедуры вес 24-летнего Букина составил 81 кг, а Никулина — 83 кг.

В рамках ММА Ковалев одержал 4 победы и потерпел 2 поражения. На счету Рибейро 13 побед и 8 поражений.