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Сегодня, 23:33

Стали известны все участники Гран-при Bellator в легком весе

Давид Хачатрян
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Глава лиги Скотт Кокер официально анонсировал долгожданное Гран-при Bellator в легком весе. Гран-при стартует 10 марта в SAP Center в Сан-Хосе, США.

На турнире 29-летний российский легковес Александр Шаблий (22-3) подерется с 33-летним азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым (20-4), а действующий чемпион дивизиона Усман Нурмагомедов (16-0) встретится с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном (30-11).

Также в Гран-при примут участие Патрики Фрейре (24-11), Сидни Аутлоу (16-5), Мансур Барнауи (20-4) и бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1).

Победитель Гран-при должен забрать 1 миллион долларов.

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Шаблий подерется с Мусаевым в Гран-при Bellator 10 марта