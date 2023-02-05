Стало известно, какую травму получил Федор Емельяненко после реванша с Бейдером

Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков рассказал «СЭ» о травме российского бойца после поединка с Райаном Бейдером.

— Вы говорили, что во время суплекса Рэнделмана потеряли дар речи. А сегодня, когда похожим образом Эблин бросил Токова, какие эмоции испытали?

— В принципе, да, один в один эти броски похожи были, — сказал Мичков «СЭ». — Страшно, конечно, было, но удачно, слава богу. Не знаю, что там на самом деле, есть ли травма, нет. Что там после этого броска было, после боя. На эмоциях, в горячке все это, я думаю, не почувствовал. У Федора там перелом ребер был, не знаю, как у Толи. Конечно, страшно было.

Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда. В со-главном поединке турнира Bellator 290 Анатолий Токов проиграл Джонни Эблину единогласным решением судей и упустил возможность завоевать пояс в среднем весе.