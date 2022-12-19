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Сегодня, 17:33

Стало известно, когда может состояться третий бой Шуаева и Пономарева в AMC Fight Nights

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться третий поединок за титул тяжелого веса промоушена между Григорием Пономаревым и Юсупом Шуаевым.

«На 17 марта запланирован третий бой Григория Пономарева с Юсупом Шуаевым. В этот день впервые защиту проведет Глеб Хабибуллин, соперником станет Роман Силагадзе. Дальше, не секрет, Шовхал Чурчаев против Шамиля Галимова», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Первый поединок между Пономаревым и Шуаевым прошел 25 марта в рамках турнира AMC Fight Nights 110. В этом противостоянии нокаутом во втором раунде победил Юсуп, завоевав титул лиги в тяжелой весовой категории.

Во второй раз бойцы встретились 14 октября в Сочи в рамках AMC Fight Nights 115. Поединок закончился на последней минуте первого раунда. Пономарев перевел соперника в партер, где сумел забрать спину и задушить оппонента. Таким образом, Григорий стал новым чемпионом AMC FN в тяжелом весе.

Источник: Metaratings
Григорий Пономарев
Камил Гаджиев
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