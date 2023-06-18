Стало известно, кто получил денежный бонус по итогам UFC on ESPN 47

Хедлайнеры турнира UFC on ESPN 47 Джаред Каннонье (17-6) и Марвин Веттори (19-7) получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера». Каннонье победил Веттори единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46).

Бонуса за «Выступление вечера» удостоились мексиканец Мануэль Торрес (14-2), который нокаутировал в первом раунде Николаса Мотта (13-5), а также Алессандро Коста (13-3), победивший техническим нокаутом во втором раунде Джимми Флика (16-7).

Турнир UFC on ESPN 47 состоялся 17 июня в Лас-Вегасе, США.