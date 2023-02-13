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ММА

Сегодня, 14:58

Стало известно, сколько заработали Махачев и Волкановски за совместный бой

Виктория Кравченко
Ислам Махачев и Александр Волкановски.
Фото Global Look Press
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев заработал 1,192 миллиона долларов за победу в бою с австралийцем Александром Волкановски, утверждает The Sports Grail.

По данным источника, гонорар Махачева составил 1,19 миллиона долларов США. В сумму входят 500 тысяч в качестве гарантированного гонорара, 500 тысяч — доля прибыли за трансляцию поединка (эта сумма еще не подтверждена), 100 тысяч — бонус за победу, 50 тысяч в качестве бонуса за лучший поединок вечера, еще 42 тысячи россиянин получит от спонсора. Волкановски получил за бой 1,08 миллиона.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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