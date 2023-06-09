Стецуренко — о переходе Вахитова в ММА: «Даже Тайсону и Альваресу мало что там светит»

Российский кикбоксер Александр Стецуренко высказался о переходе бывшего чемпиона Glory в полутяжелом весе Артема Вахитова в смешанные единоборства.

«Тут все зависит от спортсмена. Может ли он показать такой же высокий уровень, как в кикбоксинге. Если он пришел не на свою территорию, то он может проиграть борцу, который находится в своей стихии. Если есть такое желание, я не против того, чтобы люди переходили в другие виды спорта и пробовали себя. Получится это или нет? Даже Майку Тайсону или Саулю Альваресу мало что там светит. Если они не умеют бороться, их схватят за ноги и не дадут работать», — цитирует Стецуренко MMA.Metaratings.ru.

Вахитов проведет дебютный поединок по правилам ММА 11 июня на турнире Open FC 31 в Шерегеше (Кемеровская область). Его соперником станет дебютант с опытом выступлений в любительском ММА египтянин Ашраф Башанди.