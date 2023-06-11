Стецуренко: «Вахитов познакомился с нюансами ММА, где очень важно уметь падать»

Российский кикбоксер Александр Стецуренко прокомментировал дебютный бой в ММА экс-чемпиона Glory по кикбоксингу Артема Вахитова, который уступил египтянину Ашрафу Башанди.

«Артем познакомился с нюансами ММА, где очень важно уметь падать, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Стецуренко. — Жалко, что он проиграл, я желаю Артему удачи, но чтобы бороться нужно потратить много времени. В борьбе много секретов, надо уметь расслабляться. Чтобы выступать по ММА, надо потратить год на борцовскую технику, чтобы научиться защищаться, вставать, уверенно чувствовать себя в партере. Я занимался борьбой порядка 10 лет и могу сказать, что она сложнее, чем ударная техника, а чистому ударнику переходить очень непросто. В борьбе требуется особая координация. Я не совсем понял, в какой момент он получил травму, в процессе борьбы или при падении, но в любом случае — это особые аспекты подготовки. Артему я желаю восстановиться, хорошо подготовиться к следующему бою и вернуться с победой».

Бывший обладатель титула Glory в полутяжелом весе Вахитов проиграл Башанди техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы локтя в главном событии турнира Open FC 31, который проходил 11 июня в Шерегеше.