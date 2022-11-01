Стерлинг и Сехудо поругались в Twitter

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) записал бывшему двойному чемпиону UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) видеообращение, в котором посоветовал ему подраться с другими претендентами.

«Ты знаешь, насколько тяжело готовиться к пятираундовому бою? — спросил Стерлинг в Twitter. — Особенно мне, потому что я выкладываюсь по полной. Генри, ты должен знать, о чем я говорю. Но ты был в стороне последние 2,5 года. Генри, я просто хочу самого громкого боя, и если это ты, то принимай вызов.

Если ты хочешь меня дождаться, то жди. Но за это время ты можешь с кем-нибудь подраться. Мне нелегко гонять вес, и я усердно тренируюсь в лагере. Вот почему чемпионы проводят один, максимум два боя за год. Я дрался уже дважды за год, так что дай мне время. Я вернусь и надеру всем задницы".

«Чувак, я так напуган! — ответил Сехудо. — Я дрался с Деметриусом Джонсоном, Ти Джеем Диллашоу и Марлоном Мораесом, который, кстати, тебя нокаутировал в первом раунде, всего за 10 месяцев. Я никогда не задерживал дивизион».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.