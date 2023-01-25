Стерлинг может провести бой с Сехудо 8 апреля на UFC 287

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) подерется с бывшим двойным чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) 8 апреля на UFC 287, сообщает MMA Fighting со ссылкой на свои источники. Официально UFC этот бой не анонсировало.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде. В 2022-м он объявил о своем возвращении.