Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:57

Стерлинг не будет драться до середины 2023 года

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) сообщил, что не полетит в Австралию в феврале ради боя с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Я не буду драться до середины следующего года, — сказал Стерлинг в интервью MMA Junkie. — Я не знаю, о чем он [Сехудо] болтает. Ему нужно удивить меня, чтобы я вернулся в свой лагерь. Удачи ему в этом. Я заработал себе отпуск. Позвольте спросить, вы хотите увидеть Стерлинга против Сехудо? Это самый большой бой в полулегком дивизионе?

Я хочу самого громкого боя, потому что теперь я получаю процент с продаж трансляций. Поэтому я хочу самого громкого боя. И если Сехудо — это самый громкий бой, то погнали. Но я не думаю, что с Сехудо будет большой бой. Я думаю, что фанаты будут в восторге от моего боя с «Чито» Верой или Шоном О'Мэлли".

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
UFC
0
Читайте также
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Жена госпитализированного Карпова рассказала об обстоятельствах его падения
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Российские моряки сбили беспилотник противника в Севастополе
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чендлер: «У чемпиона есть имя, и его зовут Ислам»

Sherdog опубликовал список 10 величайших полулегковесов в истории