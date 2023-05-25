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Сегодня, 08:20

Стерлинг ответил Дане Уайту: «Вообще-то у меня есть личная жизнь»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) заявил, что глава UFC Дана Уайт объявил о его бое со вторым номером рейтинга Шоном О'Мэлли (16-1), не поговорив с ним.

«Я на расстоянии телефонного звонка, босс! — написал Стерлинг в Twitter. — При всем уважении, но вы объявили о моем бое, ни словом не обмолвившись мне об этом и не удостоверившись, нет ли у меня травм. Вообще-то у меня есть личная жизнь. Но я снова появлюсь и нассу всем в душу... снова. Ваше здоровье.
Я ни разу не назвал Шона легкой добычей. Глупость. Он, вероятно, один из самых опасных соперников в моей жизни. К слову, у меня нет ничего, кроме любви к Дане, Хантеру [Кэмпбеллу], Шону [Шелби] и Мику [Мейнарду]. Эти парни предоставили мне платформу, чтобы я смог изменить свою жизнь. Я всегда буду благодарен им за это и не хочу, чтобы об этом забывали».

Ранее Уайт заявил, что если Стерлинг не будет драться с О'Мэлли, то «Сахарок» встретится с другим оппонентом за временный пояс.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
Дана Уайт
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