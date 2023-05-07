Алджамейн Стерлинг: «Я был постоянен в тейкдаунах, а в стойке довел больше значимых попаданий»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над бывшим двойным чемпионом Генри Сехудо на турнире UFC 288 в Ньюарке (США).

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо, это был близкий бой, я думал, что забрал 3-2 по раундам. Конечно, мне бы хотелось подраться лучше, но он гребаный воин, легенда, я не смог проехать сквозь него, как через других. Шуга Шон, где ты, сучонок?

Защита Генри от тейкдаунов была в порядке, но как я говорил, олимпийская медаль не работает в октагоне. Я был постоянен в тейкдаунах и так и выиграл бой. Что касается ударки — посмотрите на его лицо и на мое, я доводил более значимые попадания", — сказал боец.

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и провел третью защиту титула.