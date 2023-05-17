Стерлинг проведет защиту титула против О'Мэлли на UFC 292

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) подерется со вторым номером рейтинга Шоном О'Мэлли (16-1) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Тем не менее тренер Стерлинга Рэй Лонго заявил, что впервые слышит, что Стерлинг должен будет подраться на UFC 292, сообщил интервьюер Шакил Махджури в Twitter. Некоторые пользователи Сети предположили, что Уайт преждевременно объявил об этом поединке, чтобы затмить новость о подписании Франсиса Нганну (17-3) в PFL.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.