Стерлинг заявил, что подерется с Сехудо на UFC 288

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что подерется против Генри Сехудо на UFC 288.

«Вы все этого давно ждали. Я подерусь 6 мая против Генри Сехудо. Этот чувак хорошо разбирается в борьбе и ММА в целом», — заявил Стерлинг на YouTube-канале FunkMasterMMА.

Бой должен состояться в ночь на 6 мая на турнире UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада).

36-летний Сехудо завершил карьеру весной 2021 года с серией из шести побед. На его счету 16 выигрышей в 18 боях.

33-летний Стерлинг провел 25 поединков в ММА и одержал 22 победы.