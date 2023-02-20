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ММА

Сегодня, 22:00

Стерлинг заявил, что подерется с Сехудо на UFC 288

Виталий Косик
Корреспондент
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что подерется против Генри Сехудо на UFC 288.

«Вы все этого давно ждали. Я подерусь 6 мая против Генри Сехудо. Этот чувак хорошо разбирается в борьбе и ММА в целом», — заявил Стерлинг на YouTube-канале FunkMasterMMА.

Бой должен состояться в ночь на 6 мая на турнире UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада).

36-летний Сехудо завершил карьеру весной 2021 года с серией из шести побед. На его счету 16 выигрышей в 18 боях.

33-летний Стерлинг провел 25 поединков в ММА и одержал 22 победы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IbEux2sHqZg
Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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