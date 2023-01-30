Стипе Миочич хочет подраться с Нганну по правилам бокса

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заявил, что уважает решение экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) покинуть UFC.

«Я понимаю, почему он решил уйти, — приводит слова Миочича MMA Fighting. — Пройдет много времени, прежде чем что-то в нашем спорте изменится. Нганну пытался двигать ММА в правильном направлении, и это здорово.

Я бы с удовольствием вновь с ним подрался, но этого не произойдет. Послушайте, это его решение. Я бы хотел, чтобы он остался, потому что хотел провести с ним еще один бой. К сожалению, этому не быть, но я его понимаю. Он делает то, что лучше для него и его семьи. Я желаю ему только добра и надеюсь, что у него все получится.

Было бы просто фантастически провести с ним бой по правилам бокса. Да, черт возьми! Я люблю бокс».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Миочич проиграл Нганну нокаутом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 260, который состоялся 27 марта 2021 года.