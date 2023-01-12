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Сегодня, 08:47

Стивен Фултон и Брэндон Фигероа проведут реванш 25 февраля

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (21-0) проведет матч-реванш с Брэндоном Фигероа (23-1), пишет Big Fight Weekend. Бой пройдет 25 февраля на Minneapolis Armory в Миннеаполисе, США. Победитель боя получит вакантный временный титул WBC в полулегком весе.

Первый бой завершился победой Фултона большинством судейских записок. Фигероа обвинил судей в предвзятости, и боксеры едва не устроили драку на пресс-конференции. Как бы то ни было, бой получился одним из лучших в 2021 году.

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