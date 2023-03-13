Стивен Томпсон: «Конор вернулся к старому стилю. И это пугает»

40-летний полусредневес Стивен Томпсон (17-6) заявил, что бывший чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) будет драться с Майклом Чендлером (23-8) в той же стойке, в которой ирландец когда-то дрался с экс-чемпионом в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8).

«Он [Макгрегор] возвращается к своим корням, к каратэ, — сказал Томпсон Submission Radio. — Например, когда он дрался с Жозе Альдо, его движения, широкая стойка, скорость были на высоте. Он вернулся к этому стилю, но сейчас он выступает в более тяжелом весе. И это пугает. Вы увидите лучшего [Макгрегора]. Я думаю, он прислушался к фанатам. Знаете, его последние два боя с Порье проходили в стойке боксера. Он должен вернуться к своим корням, и это то, что мы увидим от Конора, когда он в следующий раз выйдет в октагон».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут бой друг с другом.