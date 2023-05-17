Стивен Томпсон подерется с Мишелем Перейрой на UFC 291

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) проведет поединок против 10-го номера рейтинга бразильца Мишеля Перейры (28-11), сообщил глава UFC Дана Уайт. Поединок пройдет в андеркарде в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Томпсон прошлый бой выиграл у Кевина Холланда (23-9) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Перейра идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Сантьяго Понциниббио (29-6) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Бой состоялся 21 мая 2022-го на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.