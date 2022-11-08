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Сегодня, 08:04

Стивен Томпсон: «Я не понимаю, почему Чимаев все еще в полусреднем дивизионе»

Давид Хачатрян
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39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) сомневается, что Хамзат Чимаев (12-0) сможет уложиться в лимит полусреднего дивизиона.

«Я слышал, что он очень крупный полусредневес, — сказал Томпсон в интервью Джеймсу Линчу. — Он должен выступать в среднем весе. Я не понимаю, почему он все еще в полусреднем дивизионе. Я слышал, что UFC пытаются организовать ему бой с Колби Ковингтоном. Думаю, это будет интересный поединок, потому что против Хамзата выйдет такой же сильный борец. Но главный вопрос в другом: сможет ли Хамзат сделать вес?»

Бой Чимаева и Колби Ковингтона (17-3) может состояться в марте 2023-го в Великобритании.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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