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Сегодня, 07:56

Стивенсон дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Чарло: «Джермелл потрясет мир»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) предполагает, что абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) может победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

«Я хочу, чтобы победил Джермелл, но с Канело придется нелегко. Хотя я могу представить, как он потрясет мир. Я думаю, что Канело еще молод, он моложе и Эррола [Спенса], и «Бада» [Теренса Кроуфорда]. А «GGG»? [Геннадий Головкин] — единственный, кто его по-настоящему побил. Это будет хороший бой. Шансы 50 на 50, но я могу представить, как Чарло потрясет мир. Я все еще придерживаюсь этой точки зрения!» — сказал Стивенсон FightHype.

Альварес и Чарло должны подраться в сентябре.

Сауль Альварес
Шакур Стивенсон
ММА
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