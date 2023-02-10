0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:25

Стоимость VIP-билетов на бой Махачева против Волкановски доходит до 7 тысяч долларов

Иван Шитик
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту пояса чемпиона в легком весе против Алекса Волкановски.

Все билеты на предстоящее мероприятие уже распроданы. Российские болельщики, прибывшие на бой Махачева, вынуждены покупать VIP-билеты, стоимость которых составляет 7 тысяч долларов, сообщает MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и 1 поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/stoimost-vip-biletov-na-ufc-284-sostavlyaet-7-tysyach-dollarov-226685/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
2
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Махачев: «Моя цель — нокаутировать Алекса. Затем я стану королем P4P»
Махачев: «Люди считают меня лучшим бойцом на земле. Я докажу, почему это так»
Тренер Волкановски: «Алекс победит Махачева и шокирует весь мир»
«Хабиб каждый день обстановку узнает, стал еще больше беспокоиться». Менеджер Махачева: интервью перед UFC 284
Махачев — Волкановски: время начала прямой трансляции боя UFC 284
Махачев vs Волкановски. Бой — величайший. Фаворит — очевидный
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махачев — Волкановски: время начала прямой трансляции боя UFC 284

Тренер Волкановски: «Алекс победит Махачева и шокирует весь мир»