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Сегодня, 05:09

Стриклэнд: «Это пять раундов, я не устаю и не останавливаюсь. Хочу драться за титул»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец Шон Стриклэнд прокомментировал победу над россиянином Абусупьяном Магомедовым на UFC on ESPN 48.

«У меня до сих пор двоится в глазах от тычка, я чуть не забеременел от него, это было очень глубоко. Трус внутри меня чуть не заикнулся: «А почему бы нам не остановить бой?». Но я услышал, как вы парни орали на трибунах, и я такой: «Надо продолжать делать это дерьмо!».

Эй, ребята, это 5 раундов. Я не останавливаюсь, я не устаю. Ты хочешь выйти на первый раунд, побороться, побить эти пинки, и что? У нас есть 2, 3,4 и 5 раунды. Я дерусь за чеки, и UFC заплатил мне очень хорошо за этот бой. И это благодаря вам, парни.

Что дальше? Я хочу титульник. Я хочу драться за титул, я хочу драться с первым и единственным китайским чемпионом, вперед. Эй, я знаю, что я много наболтал, но я очень люблю эту страну. Я убью за нее, я умру за нее и все, что я говорю — я говорю ради этой страны", — сказал Стриклэнд в октагон-интервью.

Шон Стрикленд
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