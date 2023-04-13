Шон Стрикленд: «Уиттакер побьет Адесанью»

Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (26-5) назвал Андерсона Сильву (34-11) величайшим средневесом в истории и заявил, что Роберт Уиттакер (24-6) сильнее Исраэля Адесаньи (24-2).

«Лучший средневес в истории? Андерсон Сильва. Да, Сильва — величайший средневес, который дрался в UFC. Адесанья может претендовать на это звание, но я думаю, что Уиттакер его побьет. Сейчас Иззи хочет выбить себе легкий бой против Дрикуса дю Плесси», — сказал Стрикленд в интервью The Schmo.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287 и вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.