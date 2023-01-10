Келвин Гастелум получил травму. Вместо него на бой с Имавовым выйдет Шон Стриклэнд

Незадолго до первого турнира UFC в новом году Келвин Гастелум (16-8) получил травму, из-за которой пропустит бой с Нассурдином Имавовым (12-3) на UFC Fight Night 217. Турнир состоится 14 января в Лас-Вегасе, США.

«Я, мягко говоря, разочарован, — написал Гастелум в Twitter. — Не так я хотел начать 2023 год. Я тренировался изо всех сил, дрался со многими соперниками и готов был устроить зрелище в эти выходные. Прошу прощения у Имавова, его команды, UFC и всех фанатов».

Вместо Гастелума на бой выйдет Шон Стриклэнд (25-5). Бой пройдет пять раундов и состоится в рамках полутяжелого веса.

Стриклэнд в прошлом бою проиграл Джареду Каннонье (16-6) раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.