Судья UFC арестован по подозрению в растлении малолетних

49-летний судья UFC Роберт Гриффин Александр обвиняется в совершении тяжких преступлений сексуального характера в отношении ребенка. Александр был отправлен в тюрьму в Галвестоне, Техас. Слушание по делу назначено на 29 ноября.

Преступления, как сообщается, были совершены в январе 2000-го и январе 2010-го. Как бы то ни было, Александр был арестован, потому что в Техасе нет срока давности за преступления на сексуальной почве.

Александр стал судьей в 2011 году. На тот момент он совершил второе преступление сексуального характера. Он прошел программу подготовки Джона Маккарти, получил лицензию и стал официальным представителем ММА в Техасе, Алабаме и Теннесси. Он работал на турнирах UFC, Bellator и LFA.