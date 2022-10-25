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Сегодня, 09:32

Судья UFC арестован по подозрению в растлении малолетних

Давид Хачатрян
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49-летний судья UFC Роберт Гриффин Александр обвиняется в совершении тяжких преступлений сексуального характера в отношении ребенка. Александр был отправлен в тюрьму в Галвестоне, Техас. Слушание по делу назначено на 29 ноября.

Преступления, как сообщается, были совершены в январе 2000-го и январе 2010-го. Как бы то ни было, Александр был арестован, потому что в Техасе нет срока давности за преступления на сексуальной почве.

Александр стал судьей в 2011 году. На тот момент он совершил второе преступление сексуального характера. Он прошел программу подготовки Джона Маккарти, получил лицензию и стал официальным представителем ММА в Техасе, Алабаме и Теннесси. Он работал на турнирах UFC, Bellator и LFA.

UFC
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